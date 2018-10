Dezvaluiri de ultima ora despre situatia lui Schumacher de la unul dintre cei mai apropiati prieteni! Ce spune fostul sef de la Ferrari

Fostul sef de la Ferrari, Jean Todt, le-a spus englezior de la The Times ca-l viziteaza de doua ori pe luna pe Schumacher in Elvetia.

Schumi e imobilizat dupa accidentul suferit la schi acum 5 ani, in Alpii francezi.

"Il iubesc pe Michael. Ii vizitez familia. Mi-as dori ca situatia sa fie alta. Cand lumea ma intreaba care e cea mai frumoasa amintire pe care o am, le spun de Suzuka 2000. Michael a devenit campion mondial. I-am zis: din punct de vedere profesional, lucrurile se vor schimba intre noi. Nu s-a intamplat asa pentru ca aveam atat de multa pasiune pentru succes, incat atunci cand s-a intamplat am vrut sa luam urmatorul trofeu", a spus Todt in The Times.

Recent, o ruda apropiata a fostului pilot german a dezvaluit lucruri emotionante din viata de zi cu zi a lui Schumacher: "Cand il asezam in scaunul cu rotile, se uita la panorama superba cu muntii si lacul Geneva si plange".