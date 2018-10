FANTASTIC! Fiul lui Schumacher, la un pas de titlul european in Formula 3! Mick duce mai departe numele de legenda

Mick Schumacher are un viitor imens in sporturile cu motor.

Mick Schumacher, fiul legendarului pilot de Formula 1 Michael Schumacher, este aproape de a castiga in acest weekend, la varsta de 19 ani, titlul de campion european la Formula 3, ceea ce ar constitui un pas inainte catre un viitor in "Marele Circ", informeaza AFP.

Sambata si duminica, pe circuitul din Hockenheim (Germania), Mick mai are doar un pas de facut pentru a-si asigura titlul continental. Dupa noua weekend-uri de curse (cate trei curse pe weekend), el are un avans de 49 de puncte in fata principalului sau adversar, britanicul Dan Tickum.

Un titlu sau locul doi in Formula 3 ii confera dreptul la o "Super Licenta FIA", indispensabila pentru a putea concura in Formula 1.

"Vreau sa avansez pas cu pas si sa iau cursele una cate una. Numele meu deschide usi, dar trebuie sa dovedesc de fiecare data", a spus tanarul Schumacher, care piloteaza pentru echipa Prema Theodore Racing Team.

Michael Schumacher, septuplu campion mondial la Formula 1, nu a mai aparut in public de la accidentul de schi din luna decembrie 2013, in urma caruia a ramas paralizat.