Reactia antrenorului lui Rennes dupa infrangerea suferita: "Sunt mandru de jucatori. Nu am mai vazut 28.000 de oameni care sa aplaude o infrangere"

Antrenorul lui Rennes nu este dezamagit de prestatia echipei sale si are incredere in capacitatea acesteia de a trece peste aceasta infrangere.

Julien Stephan (39 ani) s-a declarat mandru de jucatorii sai si de performanta lor. Jucatorii lui Rennes au facut fata CFR-ului in dubla inferioritate numerica, dupa eliminarile lui Mendy, la inceputul meciului si a lui Camavinga la startul celei de-a doua reprize.

"Un meci suprarealist, insa nivelul acesta este nemilos. Am comis doua erori care ne-au costat extrem de scump si am ramas in inferioritate numerica. Sunt mandru de jucatori, de ceea ce au reusit sa produca. Am tras la poarta, insa nu am reusit sa incadram suturile.

Scenariul este unul incredibil, dar poate fi fondator pentru aceasta echipa. Jucatorii mei au dat maximum in aceasta partida. Nu cred ca am mai vazut 28.000 de oameni care sa aplaude jucatorii dupa o infrangere. Publicul ne-a impins de la spate, insa nu am putut sa le oferim victoria.

Am fost inteligenti, nu am facut pasul inapoi, nu am fost niciodata in dificultate. Asta ne-a salvat, altfel, sufeream si ne faceau mai mult rau in cea de-a doua repriza. Au fost demni de admiratie la acest nivel, dar pentru a inscrie, trebuie sa nimeresti poarta", a declarat Julien Stephan la finalul meciului pentru L'Equipe.

Olivier Letang, presedintele lui Rennes si-a aratat increderea in echipa si in Julien Stephan, in ciuda infrangerii.

"Exista frustrari si dezamagiri legat de rezultat, insa am vazut multe lucruri pozitive, in starea si valorile unei echipe care nu a renuntat in fata unei audiente exceptionale. Este dificil sa vorbim despre cazurile individuale si sa stigmatizam un jucator. Castigam impreuna, pierdem impreuna.

Trebuie sa ne tinem capul sus, avem personal si un antrenor de calitate. Sunt convins ca pot intoarce lucrurile. Visez sa castigam urmatoarele 3 meciuri ale grupei. La Cluj vom juca o finala, rezultatul va fi foarte important", a spus Olivier Letang pentru L'Equipe.