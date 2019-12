CE BLASFEMIE! :)) Fanii Sevillei ii iau peste picior pe clujeni! Ce au spus despre echipa din Gruia

CFR Cluj o va intalni pe Sevilla in saisprezecimile Europa League.

CFR Cluj va primi vizita Sevillei pe 20 de februarie, urmand ca pe 27 februarie sa se joace returul in Spania. Daca pentru echipa antrenata de Dan Petrescu va fi cel mai greu test din aceasta campanie europeana, pentru spanioli acest meci pare mai mult o ocazie de a se relaxa.

Fanii si-au exprimat entuziasmul pe retelele de socializare dupa ce au vazut cu cine au picat si se pregatesc sa vina in Romania pentru mancare si bere.

"Un rival dificil si o calatorie grea, care cere multa mancare si bere", a spus unul din fani.

"Vom avea un meci usor, dar si un prilej de a vizita locuri frumoase in Romania", a spus altul.

Fanii spanioli s-au inghesuit sa se documenteze despre echipa cu care vor da piept in saisprezicimi, dar au avut o surpriza cand au cautat-o pe CFR pe Twitter. Echipa din Gruia nu a mai postat nimic pe acel cont din luna aprilie a acestui an, lucru care a starnit amuzament in randul suporterilor iberici.

"Jucam cu un club care nu a mai postat pe Twitter din luna aprilie", a scris un fan.

Ultima postare a CFR-ului de pe pagina oficiala de Twitter a fost pe 30 aprilie, cand au sarbatorit o victorie in campionat impotriva Viitorului cu 3-1.