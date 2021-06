Galezii n-au putut sa-l opreasca nici cu cinci oameni in poarta! Faza superba reusita de Maehle

Maehle, marcatorul unui gol superb cu Tara Galilor!

Danemarca s-a calificat in sferturile de finala ale Euro 2020, dupa ce s-a impus cu 4-0 in fata Tarii Galilor!

Joakim Maehle s-a numarat printre marcatori. In minutul 88 al meciului, fundasul danez a marcat un gol superb. Angajat excelent de Jensen, Maehle a patruns in careu, a driblat un adversar, apoi a sutat in forta la coltul scurt.

Cinci fotbalisti galezi au incercat sa-l opreasca pe danez pozitionandu-se pe linia portii, insa Maehle a gasit bresa in zidul creat de defensiva galeza si a dus scorul la 3-0. S-a incheiat 4-0 dupa ce Braithwaite a marcat si el in minutul 90+4.