EXCLUSIV | Asta e suma pentru care Becali e dispus sa il lase pe Olaru sa plece: "Nu las niciun euro!"

Darius Olaru ar putea fi urmatorul produs de export al FCSB.

Adus de la Gaz Metan Medias, Olaru a impresionat la FCSB si ar putea face pasul catre un club puternic, in aceasta vara. In schimbul lui, Becali cere 10 milioane de euro, astfel ca o eventuala plecare a mijlocasului central de 23 de ani devine dificila.

"Daca cineva da 10 milioane, il dau pe Darius Olaru. Am cerut 10 milioane de euro pentru el. Mi-au spus: «Nu lasi mai putin?» I-am spus ca nu las niciun euro. Oferta a fost de la un impresar, nici nu mi-a spus ce echipa. De fapt, nici nu a fost o oferta, a fost o intrebare", a spus Becali la Ora Exacta in Sport.

In 47 de meciuri jucate pentru FCSB, Olaru a marcat de 11 ori si a oferit 5 pase de gol. Conform Transfermarkt, cota lui este de 3.5 milioane de euro. La inceputul lui 2020, FCSB platea 600 000 de euro in schimbul jucatorului care a debutat la echipa nationala in amicalul cu Georgia, pierdut de tricolori cu 2-1.