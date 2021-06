Tara Galilor - Danemarca, 19:00, pe PRO TV si VOYO | Incepe spectacolul din optimile de finala de la EURO 2020 

Meciurile de la EURO 2020 sunt pe PRO TV si pe VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

Meciul Tara Galilor - Danemarca deschide spectacolul optimilor de finala de la EURO 2020. Calificate de pe pozitiile secunde din grupele din care au facut parte, cele doua nationale se lupta pentru un rezultat spectaculos, calificarea in sferurile de finala.

Daca Tara Galilor a ajuns pana in semifinale la editia din 2016 a turneului finala, Danemarca nu a mai trecut de faza grupelor din 2004, cand drumul i s-a oprit in sferturi.

In grupe, Tara Galilor a facut egal cu Elvetia (1-1), a invins Turcia (2-0) si a pierdut in fata Italiei (0-1), in timp ce Danemarca a obtinut o singura victorie, cu Rusia (4-1) si a fost invinsa de Belgia (1-2) si Finlanda (0-1).

ECHIPELE PROBABILE

Tara Galilor: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

Danemarca: Schmeichel; Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass; Højbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard, Braithwaite

"Suntem ambitiosi si vrem sa mergem cat de departe putem. Am urmarit cel mai recent meci al Danemarcei si nu poti sa fi decat impresionat de ceea ce au facut", a declarat Rob Page, antrenorul Tarii Galilor.

"Ne-am antrenat foarte bine si suntem pregatiti pentru toate scenariile", a explicat Kasper Hjulmand, selectionerul Danemarcei.