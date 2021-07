Sommer a facut tot ce-a putut, insa nu a fost de ajuns! Portarul elvetian, evolutie de vis in meciul cu Spania. Performanta uriasa realizata de acesta

Spania s-a calificat in semifinalele Euro, dupa ce a trecut la loviturile de departajare de Elvetia, 1-1 (1-3).

Elvetia s-a vazut eliminata de la Euro dupa pe a pierdut confruntarea cu Spania la loviturile de departajare.

Portarul Sommer a fost cel mai bun om al elvetienilor. Acesta a reusit zece interventii in timpul regulamentar al partidei si a aparat doua lovituri de la 11 metri.

???? Yann Sommer made ???? saves for Switzerland tonight, a record in a game at #EURO2020 #SUI 1-1 #ESP pic.twitter.com/aseEQ3PfYG