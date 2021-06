Balonul de Aur din 2018 isi arata valoarea! Executia de super-clasa a lui Modric care i-a lasat masca pe scotieni

Mijlocasul lui Real Madrid a facut diferenta in partida dintre Croatia si Scotia.

Omul care a intrerupt suprematia lui Cristiano Ronaldo si a lui Leo Messi si-a aratat clasa, in ciuda varstei inaintate si a faptului ca a evoluat in foarte multe partide in acest sezon, Luka Modric impinge nationala Croatiei de la spate cu evolutia sa.

In minutul 62 al partidei decisive cu Scotia, Luka Modric a sutat de la marginea careului cu exteriorul piciorului drept, invingandu-l pe portarul Marshall, care nu a putut decat sa fie un simplu spectator la momentul de magie al mijlocasului.



Chiar daca a castigat un Balon de Aur, Modric ramane unul dintre fotbalistii care nu a primit de-a lungul carierei aprecierea pe care a meritat-o, iar prestatiile sale de la Real Madrid din ultimul sezon si de la acest Campionat European intaresc faptul ca fotbalistul a fost si este subapreciat.