"Asteptam 200 de suporteri problematici!" Masuri draconice anuntate de autoritatile germane la meciul cu Ungaria din grupele Euro 2020

1500 de politisti nemti vor asigura ordinea si disciplina la meciul dintre Germania si Ungaria.

Politia din Munchen anunta ca maine sunt asteptati in capitala Germaniei in jur de "200 de suporteri maghiari problematici", pentru meciul dintre Germania si Ungaria din Grupa F.

Autoritatile anunta ca nu exista informatii despre "infractiuni planificate sau alte infractiuni perturbatoare, insa pentru asigurarea ordinii publice, 1500 de ofiteri vor fi trimisi sa asigure ordea inainte si dupa meci.

"Daca descoperim incalcari ale legislatiei inainte, in timpul sau dupa meci, mai ales in cazul declaratiilor rasiste sau homofobe, le vom preveni si acolo unde se va impune, vom lua masuri in consetinta" a spus politia din Munchen, care anunta ca este in contact permanent cu autoritatile maghiare.

In jur de 2000 de fani maghiari se vor deplasa la Munchen pentru a-si sustine favoritii in ultimul meci din grupe.

Duminica trecuta, UEFA a anuntat ca a deschis o ancheta, dupa ce in rapoartele observatorilor de la meciurile disputate la Budapesta au fost raportate mai multe "incidente potential discriminatorii".

Cunoscuta "Brigada Carpati" a fost prezenta la ambele meciuri disputate de Ungaria la Budapesta. Fanaticii imbracati in negru alcatuiesc un grup paramilitar format din neo-nazisti.

Potrivit declaratiilor martorilor oculari, membrii brigazii au atras atentia prin scandari homofobe si rasiste, iar salutul hitlerist nu a lipsit nici el de pe stadion.

Fanii maghiari care alcatuiesc "Brigada Carpati" se vor intalni maine dupa-amiaza, la Wiener Platz, pentru a se deplasa in grup spre stadion, anunta sport1.de.