România - Olanda, meci din optimile EURO 2024, va avea loc la Munchen, marți, de la ora 19:00. Partida va fi transmisă în direct de PRO TV și VOYO.

Victor Pițurcă: "Trebuie să jucăm aproape de perfecțiune ca să învingem Olanda"

Statistica nu este îmbucurătoare pentru România înaintea meciului de la Munchen. De-a lungul istoriei am întâlnit de 14 ori Olanda: în 10 rânduri am pierdut, doar de trei ori am încheiat la egalitate, iar unica victorie a venit pe 13 octombrie 2007, 1-0, la Constanța, după un gol marcat de Dorin Goian.

Selecționerul României era Victor Pițurcă, cel care consideră că naționala din 2007 a Olandei era mult mai puternică decât cea din prezent, care va înfrunta elevii lui Edi Iordănescu la Munchen.

Totuși, Pițurcă spune că România trebuie să facă acum un meci aproape de perfecțiune pentru a reuși să treacă de Olanda și să obțină calificarea în sferturile EURO 2024.

"În preliminariile pentru EURO 2008 am avut parte de o grupă foarte puternică. Pentru noi era foarte important să obținem calificarea. Am avut chiar puterea să terminăm pe primul loc, ceea ce a fost o performanță. Atunci, Olanda dispunea de jucători fantastici. Generația aceasta a Olandei nu mai dispune de acei jucători și s-a și văzut în ultimul timp.

Olanda avea jucători extraordinari. Erau Seedorf, Robben, Van Nistelrooy, Van Persie, Van der Vaart, Sneijder. Erau coloși ai fotbalului, însă cu o organizare extraordinară, cu o dorință fantastică, cu un joc foarte bun din partea noastră, Olanda nu a reușit să ne învingă nici în Olanda, nici în România. La Constanța am obținut victorie, o victorie mare pentru România.

S-au schimbat multe de atunci. Acum parcă nu mai există echipe atât de puternice, care să câștige ușor jocurile. La EURO 2024, în afară de Spania, toate echipele s-au chinuit în anumite jocuri. Vom vedea în această fază a optimilor ce va fi, însă e cert că România întâlnește un adversar puternic, care are prima șansă. Trebuie să găsim tactica și strategia adecvată pentru a putea trece mai departe. Orice mic amănunt e foarte important în acest joc. Jucătorii trebuie să știe acest lucru, să fie foarte bine puși la punct pe tot parcursul jocului și nu trebuie să avem scăpări de marcaj în propria noastră jumătate de teren. Olandezii te pot taxa", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.

Victor Pițurcă: "România n-a rupt gura târgului la EURO 2024"

Deși România a câștigat grupa E de la EURO 2024 după 3-0 contra Ucrainei, 0-2 împotriva Belgiei și 1-1 contra Slovaciei, Victor Pițurcă nu se declară neapărat încântat de modul în care evoluează naționala în Germania.

"Olanda e o nucă foarte tare pentru România. Chiar dacă au pierdut cu Austria și meciurile lor de la acest turneu final nu se ridică la un nivel foarte bun, dispun totuși de jucători extrem de puternici, care pot schimba soarta unei partide în orice moment. Sigur că nu mai sunt valorile de dinainte, însă rămâne o nucă foarte puternică pentru noi.

Nu îmi place să dau sfaturi și nu dau sfaturi, sunt oameni care se ocupă de acest aspect. Ce pot să spun este faptul că trebuie să jucăm aproape de perfecțiune, să fim psihic și fizic la cel mai înalt nivel ca să obținem un rezultat bun. Bineînțeles, e obligatoriu să marcăm gol, poate chiar goluri, pentru a putea trece de această fază.

Dacă m-a încântat România? Nu pot să spun că am rupt gura târgului. Am folosit armele noastre, arme pe care le-am folosit și în preliminarii. A fost acel meci senzațional cu Ucraina, într-adevăr, când am câștigat la o diferență mare și ne-a dat avânt extraordinar pentru perioada care a urmat, însă nu putem spune că echipa României e o echipă spectaculoasă", a mai spus Victor Pițurcă.