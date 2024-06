În ultimul meci din grupa A, Ungaria a învins-o pe Scoția cu scorul de 1-0 și păstrează șanse de calificare în optimile de finală ale turneului.

Maghiarii au dat lovitura pe final, în minutul 90+10, după ce Kevin Csoboth l-a învins într-un moment de maximă intensitate pe Angus Gunn, goalkeeperul Scoției.

Cum se simte Barnabas Varga, atacantul Ungariei

Barnabas Varga a fost scos pe targă la meciul Scoţia - Ungaria, în urma unei ciocniri cu portarul advers, însă se află în afara oricărui pericol.

În minutul 69, în careul Scoţiei, Barnabas Varga şi-a pierdut cunoştinţa, primind îngrijiri medicale de urgenţă şi fiind scos de pe teren pe targă. Jocul a fost întrerupt mai multe minute.

"Barnabas era inconştient, coechipierii săi erau îngrijoraţi, iar medicii au întârziat să vină, probabil pentru că nu şi-au dat seama de starea lui. Acum, el este în afara pericolului. Are o fractură aici (n.r. - planşeul orbital stâng). Va fi operat şi nu va mai putea juca cu noi la Euro", a declarat selecționerul Marco Rossi, după partidă.

"A fost un moment teribil. Este bine acum. Trebuie să facă o operaţie minoră, dar starea lui este stabilă. Îi ţinem pumnii şi sperăm să revină în curând. După acest incident, am luptat pentru el, am vrut să câştigăm pentru el şi am reuşit. Îi dedicăm această victorie", a spus și Roland Sallai.



