Ouzounidis reactioneaza dupa ce Craiova a castigat Cupa! "Uneori jucatorii se grabesc din cauza presiunii faniilor, iar asta trebuie controlata!" Ce spune de sezonul urmator

Antrenor grec a vorbit dupa succesul CSU Craiova din finala Cupei Romaniei.

Marinos Ouzounidis s-a declarat fericit dupa victoria echipei sale din finala Cupei Romaniei, 3-2, impotriva celor de la Astra Giurgiu, si a vorbit despre atmosfera din timpul partidei, care a pus mare presiune pe fotbaistii olteni. Tehnicianul a vorbit si despre sezonul urmator, in care spera ca formatia craioveana sa fie o pretendenta mai puternica in lupta pentru campionat.

"Pentru suporteri a fost bine, dar pentru noi a fost foarte greu. In prima parte am jucat foarte bine, am jucat rapid, am schimbat partea foarte rapid, a fost bine. Din pacate, in partea a doua am incercat sa fim rapizi dar ne-am precipitat, iar la asta trebuie sa lucram pentru sezonul urmator.

V-am zis inainte de meci, Astra nu merita sa retrogradeze, are jucatori foarte buni. Arbitrul a facut greseli, e normal, le putem intelge. Am spus de multe ori, VAR i-ar ajuta. Trebuie sa gaseasca o solutie cei care pot ca sa-i ajute pe arbitrii sa aduca VAR. Nistor este un jucator exceptional. Avem fotbalisti foarte buni, dar avem nevoie de timp pentru a lucra.

Cred ca meritam mai mult si in campionat, dar am pierdut din greselile noastra si am ratat sansa sa ne batem la titlu. Desigur, sunt greselile noastra si vom lua oportunitatea ca pe o invatatura pentru a fi mai bune. Voi vorbi cu patronul pentru a vedea ce trebuie sa facem sezonul urmator, ce achizitii trebuie facute. Avem timp acum, nu trebuie sa ne grabim.



Nu e posibil ca o tara precum Romania sa fie asa jos ca si coeficient UEFA. Vrem sa facem o fata frumoasa in Cupele Europene. Totusi, trebuie sa ne gandim ca am jucat un sezon fara atacantul nostru principal, Koljic. Da, e foarte greu sa joci fara fani. Iti dau energie, iti ofera foarte multe lucruri pe timpul meciului.

Uneori, pun si presiune, dar la asta trebuie sa lucram. Uneori din cauza presiunii, jucatorii joaca precipitat si asta trebuie sa o controlam si sa nu ne lasam dusi de val. Sper sa voi castiga mai mult in viitor. Ca jucator, am castigat cupa de 3 ori la rand", a spus Marinos Ouzounidis dupa meci.