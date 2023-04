„Cum să fie ăsta un sezon ratat?!” Bergodi, iritat la finalul meciului cu Universitatea Craiova

La finalul partidei, Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi, s-a arătat extrem de deranjat după ce a fost întrebat dacă, ținând cont de poziția covăsnenilor în clasament, consideră acest sezon drept unul ratat.

Antrenorul italian a respins această idee, subliniind faptul că echipa sa a ajuns pentru al doilea an consecutiv în playoff și a reușit o nouă calificare în semifinalele Cupei României, în concluzie, nu poate fi considerat un sezon ratat.

„Prima repriză a fost echilibrată. Repriza a doua, au dat gol, s-au retras. Nu e uşor să intri cu combinaţii când ei se apăeă cu liniile jos. Am avut ocazii clare în faţa porţii.

Nu se întâmplă nimic pentru mine. Jucătorii au făcut bine. Ne pregătim de următorul meci, unul foarte important în semifinalele Cupei României.

Nu e problemă că jucăm cu presiune. Nu facem tragedie. Am pierdut, dar, la fel ca la celelalte meciuri, ne-a lipsit ceva.

(n.r. - dacă o calificare în finala Cupei ar salva sezonului) Ce lucruri negative să se şteargă (n.r. - cu buretele)? Că am ajuns în play-off doi ani la rând? Că jucăm din nou in semifinale Cupei? Că am trecut de două tururi preliminare in Conference?

Cum să fie ăsta un sezon ratat? E un sezon bun, reuşit. Dacă vom pierde în semifinale, şi ce? Am pierdut cu CFR.

(n.r. - despre cele cinci echipe italiene calificate în semifinalele cupelor europene) Milan e favorită (n.r. - în dubla cu Inter) la finală, nu la câştigarea Champions League. Faptul că fotbalul italian e acolo e foarte important”, a spus Bergodi, la finalul meciului.

Universitatea a obţinut a doua sa victorie din play-off şi prima în deplasare. Oltenii nu au pierdut în sezonul regulat cu Sepsi, remizând acasă (1-1) şi câştigând în Covasna (1-0). Sepsi are o singură victorie în ultimele opt etape, un egal şi şase eşecuri.