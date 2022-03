Reacția lui Niczuly, după accidentarea horror cu Dinamo: "Mi-a pus degetul la loc, m-am temut"

În minutul 35, Roland Niczuly a apărat un șut expediat de Balthazar Pierret, iar imediat a cerut intervenția staff-ului medical, acuzând dureri la un deget al mâinii stângi.

Reacția lui Roland Niczuly, după accidentarea din meciul cu Dinamo

Niczuly a fost schimbat și transportat la spital, iar în locul său a intrat Răzvan Began. Portarul titular al lui Sepsi a revenit ulterior la stadion și a anunțat că accidentare nu este atât de gravă, fiind vorba doar de o luxație, nu de o fractură, cum se bănuia inițial.

"Din fericire, a fost doar o luxație, nu o fractură. M-am speriat. Când m-am uitat la mână și am văzut că degetul era mutat aproape în totalitate, m-am speriat. Am avut o durere destul de mare. A fost o minge șutată de Pierret, a prins pământul în fața mea, am scos-o și după am simțit o înțepătură mică. M-am uitat la mână și am văzut că nu stă în direcția bună. Mi l-a pus la loc, toate lucrurile sunt ok. M-am temut. Pe moment, nici nu l-am lăsat pe doctorul nostru să se atingă de deget pentru că nu am vrut să risc ceva, să fie o fractură și să se întâmple ceva mai grav.

Mă bucur că am adus noroc cu această accidentare, am reușit să câștigăm, aveam mare nevoie de puncte și ne ajută mult în viitor. Obiectivul nostru a rămas acela de a prinde locurile 7-8 pentru a juca acel baraj pentru Europa, dacă nu vom reuși să câștigăm Cupa României. Am fost la spital, nu am văzut deloc a doua repriză, dar mă bucur pentru cele trei puncte", a spus Niczuly.

Cu o etapă înaintea finalului de sezon regulat, Sepsi ocupă locul 10, cu 36 de puncte. În runda următoare, covăsnenii vor primi vizita celor de la FC U Craiova.