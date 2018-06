Messi, aparat de presedintele Federatiei argentiniene: "Nu trebuie comparat cu Maradona!" Cum poate cuceri Cupa Mondiala

Caudio Tapia, presedintele Federatiei Argentiniene de Fotbal a sarit in apararea lui Lionel Messi.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Presedintele Federatiei Argentiniene de Fotbal ar vrea ca oamenii sa inceteze sa-l mai compare pe Messi cu Maradona.

"Spunem ca daca Messi nu a reusit sa castige Mondialul, nu ii poate fi superior lui Maradona, dar nu cred ca aceste comparatii ar trebui sa fie lasate deoparte", a spus Tapia.

Claudio Tapia l-a aparat vehement pe Messi, spunand ca nationala Argentinei trebuie sa profite de prezenta starului Barcelonei la aceasta editie a Cupei Mondiale si, totodata, sa il ajute pe acesta sa obtina "ceea ce merita".

"Mai mult ca oricine, el vrea sa reuseasca sa cucereasca o Cupa Mondiala si este pregatit sa faca asta. Am impresia ca acum este un moment special: el are maturitate, dar trebuie si sa fie ajutat pentru a ajunge sa se uite", a explicat presedintele Federatiei argentiniene, adaugand ca fotbalul este un joc colectiv, in care toata lumea implicata este importanta.

Argentina se afla in Grupa D si va incepe aventura la Mondialul din Rusia sambata, cand va intalni Islanda. Celelalte adversare ale argentinienilor din faza grupelor sunt Croatia si Nigeria, nationale pe care le va infrunta pe 21, respectiv 26 iunie.