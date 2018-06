Cupa Mondiala 2018. Indemnul FABULOS al selectionerului Rusiei: "Toata lumea sa vina la stadion cu mustata!" 

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

"E cea mai slaba partida de deschidere al unui turneu mondial", titreaza presa mondiala inainte de meicul dintre Rusia si Arabia Saudita de azi, LIVE pe www.sport.ro, de la 18:00.

Rusii n-au mai castigat de 251 de zile, perioada in care au disputat sapte partide. Rusia e chiar cea mai slaba nationala de la turneu, locul 70 in clasamentul FIFA.

Selectionerul Stanislav Cherchesov nu pare prea afectat. El e preocupat doar de spectacolul din tribune. El a glumit cu un reporter britanic pe care l-a numit James Bond si le-a cerut fanilor care vin diseara pe stadion sa poate mustata la fel cum o face el.



"Toata lumea sa vina la stadion cu mustata", e indemnul lui Cherchesov.

El e optimist inaintea partidei cu Arabia Saudita. "Atmosfera e fooarte buna. Am muncit mult in Austria si am jucat bine mai ales in remiza cu Turcia, 1-1. Orice antrenor trebuie sa accepte si critica, dar eu nu citesc stirile si sunt concentrat pe job. Asta e lumea in care traim, suntem criticati constant. Noi trebuie sa muncim si sa transformam criticile in laude", a spus Cherchesov.

