Cu toate acestea, Neymar nu a fost disponibil pentru duelul cu Maroc, scor 1-1, din prima etapă. Starul brazilian a acuzat o accidentare la gambă, dar acum a primit o veste bună.

Neymar a aflat verdictul medicilor

Potrivit Mundo Deportivo, care citează presa din Brazilia, Neymar se antrenează acum normal cu restul colegilor de la națională. În acest context, medicii i-au spus că ar putea fi folosit fără probleme în ultima etapă din Grupa C, atunci când Brazilia va da piept cu Scoția.

În a doua rundă de la CM 2026, Brazilia se va duela cu Haiti. Rămâne de văzut dacă selecționerul Carlo Ancelotti va risca și îi va acorda lui Neymar câteva minute și în acest meci. Potrivit sursei citate, Neymar își dorește foarte mult să joace la acest turneu final.

Până la CM 2026, Neymar nu mai fusese convocat la echipa națională de doi ani și jumătate. Ultima dată când fostul star de la Barcelona și PSG a jucat pentru "Selecao" a fost în preliminariile CM 2026, în octombrie 2023! A bifat atunci o repriză în eșecul cu Uruguay, scor 0-2. În prezent Neymar joacă la Santos, echipa sa de suflet.

În total, Neymar are la activ 128 de apariții pentru naționala Braziliei. El a reușit să înscrie 79 de goluri pentru "Selecao".