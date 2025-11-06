Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul Braziliei, nu își dorește să îl convoace pe Neymar (33) în lotul pentru Campionatul Mondial din 2026.

Carlo Ancelotti nu îl vrea pe Neymar în lotul pentru Cupa Mondială din 2026

Ancelotti pune la îndoială capacitatea starului de a fi într-o formă fizică bună la turneul final organizat de SUA, Canada și Mexic, în condițiile în care accidentările continuă să îi dea bătăi de cap.

Informația a fost dezvăluită în presa din Brazilia și preluată de către publicația spaniolă Mundo Deportivo. Dacă Neymar nu va reveni la o formă suficient de bună încât să îl facă să se răzgândească pe Ancelotti, mijlocașul ofensiv va încasa o adevărată lovitură. El își dorește foarte mult să participe alături de Selecao și să încerce să câștige trofeul suprem la nivel internațional.

Visul lui Neymar, în pericol

„Stafful tehnic al lui Ancelotti, care îl monitorizează pe Neymar, consideră că performanța sa fizică este mult sub ceea ce este necesar în prezent pentru echipa națională.

Ar avea nevoie de o îmbunătățire semnificativă în lunile următoare pentru a avea vreo șansă de a merge la Cupa Mondială”, a dezvăluit jurnalistul Pedro Lopes de la publicația braziliană UOL.

În presa din Brazilia se dezbate dacă Neymar ar putea fi util pentru vestiar din postura de rezervă, cu un rol mai mult simbolic. Totuși, mijlocașul ofensiv nu va accepta, cel mai probabil, un astfel de statut.

Neymar este cel mai bun marcator din istoria Braziliei, cu 79 de goluri în 128 de selecții. Alături de naționala sa a cucerit aurul olimpic în 2016 și Cupa Confederațiilor în 2013.

