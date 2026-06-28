Ce dramă: n-au pierdut niciun meci, dar sunt OUT de la Mondial după un gol în minutul 90+6

Naționala Iranului a fost eliminată dramatic de la Cupa Mondială. Echipa lui Amir Ghalenoei a încheiat pe locul 3 în grupa G, cu 3 puncte, și a trebuit să aștepte cu sufletul la gură terminarea celorlalte grupe pentru a afla dacă se va număra printre cele mai bune 8 ocupante ale locurilor 3.

Iran, OUT de la Cupa Mondială după un gol în minutul 90+6

Pentru a merge în 16-imi, Iranul avea nevoie ca duelul Algeria - Austria să nu se încheie la egalitate. Cele două au remizat însă, scor 3-3, și au obținut împreună calificarea.

Finalul partidei a fost însă absolut dramatic. Riyad Mahrez a făcut 3-2 în minutul 90+2, iar Austria, la ultima fază a jocului, a înscris prin Sasa Kalajdzic și a obținut locul 2 în grupă.

Rezultatul de egalitate a coborât Iranul pe locul 9 în clasamentul celor mai bune. Naționala condusă de Amir Ghalenoei este singura echipă care părăsește această Cupă Mondială fără să piardă vreun meci.

Celelalte echipe eliminate după ce au încheiat pe locul 3 sunt Coreea de Sud, Scoția și Uruguay.

Care vor fi duelurile din 16-imile Cupei Mondiale