Cele două reprezentative s-au înfruntat în ”16”-imile Campionatului Mondial din 2026. Confruntarea a avut loc la Atlanta, în Georgia, pe stadionul ”Mercedes-Benz”.

Congo a deschis scorul în minutul 7, prin Brian Cipenga. În actul secund, Harry Kane și-a demonstrat clasa spre final și a realizat o ”dublă” în minutele 75 și 86.

Thomas Tuchel, uluit de un jucător în Anglia - Congo: ”A fost incredibil”

După meci, Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, a remarcat faptul că naționala ”Celor Trei Lei” a avut un start extrem de slab de meci la Atlanta. Ulterior, l-a lăudat pe Lionel Mpasi-Nzaur, goalkeeperul reprezentativei din Congo.

”Am continuat să credem. Am avut cel mai prost început posibil. Primul șut, primul gol. Apoi, lucrurile au devenit și mai dificile. După prima pauză de hidratare, am controlat jocul. Cred că ar fi trebuit să primim un penalty. Rezervele au intrat, au depus efort, iar noi am câștigat. Meritat, dar a trebuit să muncim mult.

Trebuie să avem această mentalitate: dacă devine greu, devine greu, dar să nu ne pierdem răbdarea și să nu ne pierdem încrederea. Tipul [Lionel Mpasi] a fost incredibil, la ce parade a scos”, a spus Tuchel, potrivit BBC.

Cât despre Harry Kane, care a fost eroul Angliei cu ”dubla” sa din ultimele 15 minute, Tuchel s-a limitat să spună că: ”Devine din ce în ce mai bun”.

Lotul Angliei la CM 2026

PORTARI: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

FUNDAȘI: Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Trevoh Chalobah (Chelsea), Dan Burn (Newcastle United), Reece James (Chelsea), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

MIJLOCAȘI: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal)

ATACANȚI: Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Marcus Rashford (FC Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle United), Ollie Watkins (Aston Villa), Noni Madueke (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli)