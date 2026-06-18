Ce a spus Fabio Cannavaro după eșecul de la Campionatul Mondial

Italianul Fabio Cannavarro, selecţionerul Uzbekistanului, nu şi-a ascuns dezamăgirea după eşecul suferit de echipa sa în meciul de debut la Cupa Mondială, miercuri la Ciudad de Mexico, în faţa naţionalei Columbiei (scor 1-3).

"Este greu, să pierzi cu 3-1 este dificil", a subliniat Cannavaro, adăugând că echipa sa are "o calitate foarte bună pentru o echipă asiatică", deşi a recunoscut că va trebui să se "îmbunătăţească" în următoarele partide, împotriva Portugaliei RD Congo, celelalte adversare ale uzbecilor în Grupa K.

Cannavaro, care a câştigat Cupa Mondială ca jucător cu selecţionata Italiei, în 2006, a subliniat că ştia că echipa va trebui "să sufere" atunci când trebuia să controleze mingea, dar a recunoscut că repriza a doua "a fost foarte bună".

"Dar, desigur, la acest nivel, când greşeşti, comiţi multe greşeli.. Acest lucru este dureros", a afirmat el.

El a specificat, însă, că în prima repriză, jucătorii săi "au fost prea nervoşi" şi "s-au gândit doar la apărare, iar în repriza a doua nu au mai făcut asta'' şi de aceea a trebuit să facă ajustări în partea a doua a jocului.

În cele din urmă, Cannavaro a afirmat că a juca meciul pe legendarul Estadio Ciudad de Mexico, cunoscut şi sub numele de Azteca, "este ceva minunat, ceva ce îţi vei aminti toată viaţa" şi a subliniat că, deşi majoritatea fanilor care au asistat la meciul de miercuri au fost columbieni, jucătorii săi "şi-l vor aminti toată viaţa".

Uzbekistanul a marcat primul gol din istoria sa la Cupa Mondială prin Abosbek Faizulaev (60), în timp ce pentru sud-americani au înscris Daniel Munoz (40), Luis Diaz (65) şi Jaminton Campaz (90+9.

Pe 23 iunie, Uzbekistanul va înfrunta Portugalia lui Cristiano Ronaldo, înaintea de a încheia faza grupelor împotriva RD Congo, pe 28 iunie, scrie Agerpres.