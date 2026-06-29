Cum a numit-o Carlo Ancelotti pe Japonia, înainte de marele test al Braziliei de la Cupa Mondială

Brazilia a reușit să își câștige grupa C, cu 7 puncte, la egalitate cu Maroc. În primul joc a remizat contra semifinalistei de la ultimul Mondial (1-1), iar ulterior au urmat victoriile clare cu Haiti (3-0) și Scoția (3-0).

Carlo Ancelotti: "Japonia este una dintre cele mai bune naționale din lume"

Cvintupla campioană mondială nu va avea deloc o misiune facilă în faza 16-imilor. Elogiată de mulți specialiști pentru stilul său de joc, Japonia a terminat pe locul 2, neînvinsă, cu 5 puncte, o grupă din care au mai făcut parte Olanda, Suedia și Tunisia.

Carlo Ancelotti, selecționerul adus de brazilieni pentru un titlu mondial după mai bine de două decenii, nu crede că există pentru moment o favorită clară la câștigarea trofeului. Italianul a avut cuvinte de laudă la adresa Japoniei, pe care o consideră "una dintre cele mai bune naționale din lume".

"Poate că unele echipe au jucat mai bine decât altele în faza grupelor, dar nu cred că există încă o favorită clară la câștigarea Cupei Mondiale. Din punctul meu de vedere, este o competiție foarte competitivă și echilibrată.

Japonia a demonstrat că poate să se lupte cu cele mai bune echipe. Este un adversar foarte bine organizat, cu multă calitate. Este una dintre cele mai bune naționale din lume. Vom trata acest meci ca pe o finală pentru că exact asta este.

Ce ne va trebui nouă la meciul cu Japonia? Să fim puternici din punct de vedere mental, să punem pasiune și să avem mintea limpede. Cred că echipa mea este pregătită, motivată și încrezătoare", a spus Carlo Ancelotti.

Învingătoarea din duelul Brazilia - Japonia va înfrunta în optimile de finală câștigătoarea din meciul Coasta de Fildeș - Norvegia.

Tabloul de la Cupa Mondială