Cum a numit-o Carlo Ancelotti pe Japonia, înainte de marele test al Braziliei de la Cupa Mondială

Cum a numit-o Carlo Ancelotti pe Japonia, înainte de marele test al Braziliei de la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Brazilia va înfrunta Japonia, diseară, de la ora 20:00, la Houston, în 16-imile Cupei Mondiale.

TAGS:
Carlo AncelottiBraziliaJaponiaCupa Mondiala
Din articol

Brazilia a reușit să își câștige grupa C, cu 7 puncte, la egalitate cu Maroc. În primul joc a remizat contra semifinalistei de la ultimul Mondial (1-1), iar ulterior au urmat victoriile clare cu Haiti (3-0) și Scoția (3-0).

Carlo Ancelotti: "Japonia este una dintre cele mai bune naționale din lume"

Cvintupla campioană mondială nu va avea deloc o misiune facilă în faza 16-imilor. Elogiată de mulți specialiști pentru stilul său de joc, Japonia a terminat pe locul 2, neînvinsă, cu 5 puncte, o grupă din care au mai făcut parte Olanda, Suedia și Tunisia.

Carlo Ancelotti, selecționerul adus de brazilieni pentru un titlu mondial după mai bine de două decenii, nu crede că există pentru moment o favorită clară la câștigarea trofeului. Italianul a avut cuvinte de laudă la adresa Japoniei, pe care o consideră "una dintre cele mai bune naționale din lume".

"Poate că unele echipe au jucat mai bine decât altele în faza grupelor, dar nu cred că există încă o favorită clară la câștigarea Cupei Mondiale. Din punctul meu de vedere, este o competiție foarte competitivă și echilibrată.

Japonia a demonstrat că poate să se lupte cu cele mai bune echipe. Este un adversar foarte bine organizat, cu multă calitate. Este una dintre cele mai bune naționale din lume. Vom trata acest meci ca pe o finală pentru că exact asta este.

Ce ne va trebui nouă la meciul cu Japonia? Să fim puternici din punct de vedere mental, să punem pasiune și să avem mintea limpede. Cred că echipa mea este pregătită, motivată și încrezătoare", a spus Carlo Ancelotti.

  • Învingătoarea din duelul Brazilia - Japonia va înfrunta în optimile de finală câștigătoarea din meciul Coasta de Fildeș - Norvegia.

Tabloul de la Cupa Mondială

Foto: The Athletic

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesajul lui Traian Băsescu despre blocajul privind nominalizarea premierului: „Mai vedem la toamnă!”
Mesajul lui Traian Băsescu despre blocajul privind nominalizarea premierului: „Mai vedem la toamnă!”
ULTIMELE STIRI
Ce surpriză: a renunțat la banderola de căpitan chiar în timpul Cupei Mondiale
Ce surpriză: a renunțat la banderola de căpitan chiar în timpul Cupei Mondiale
Jaqueline Cristian, șansa a doua într-un duel cu o jucătoare de 18 ani: 5 lucruri de urmărit în prima zi la Wimbledon
Jaqueline Cristian, șansa a doua într-un duel cu o jucătoare de 18 ani: 5 lucruri de urmărit în prima zi la Wimbledon
Situație absurdă la FC Barcelona. O vedetă pleacă împrumut, dar clubul îi va plăti 14 milioane € din salariu
Situație absurdă la FC Barcelona. O vedetă pleacă împrumut, dar clubul îi va plăti 14 milioane € din salariu
Visa să joace la FCSB, iar acum a semnat în liga a doua: "Un mare fotbalist!"
Visa să joace la FCSB, iar acum a semnat în liga a doua: "Un mare fotbalist!"
Brazilia - Japonia, de la 22:00. Echipe probabile + cine se califică în optimi
Brazilia - Japonia, de la 22:00. Echipe probabile + cine se califică în optimi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Au început meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Au început meciurile din 16-imi

Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"

Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Se face transferul lui Eddy Gnahore la FCSB?! Francezul a decis: „Vrea să câștige mai mulți bani”

Se face transferul lui Eddy Gnahore la FCSB?! Francezul a decis: „Vrea să câștige mai mulți bani”

Anunț neașteptat din Turcia! La cererea lui Rădoi, Gaziantep va face oferta pentru vedeta de la FCSB

Anunț neașteptat din Turcia! La cererea lui Rădoi, Gaziantep va face oferta pentru vedeta de la FCSB

Câți bani a obținut David Popovici după ce a scris istorie la Trofeo Settecolli de la Roma

Câți bani a obținut David Popovici după ce a scris istorie la Trofeo Settecolli de la Roma



Recomandarile redactiei
Visa să joace la FCSB, iar acum a semnat în liga a doua: "Un mare fotbalist!"
Visa să joace la FCSB, iar acum a semnat în liga a doua: "Un mare fotbalist!"
Ce surpriză: a renunțat la banderola de căpitan chiar în timpul Cupei Mondiale
Ce surpriză: a renunțat la banderola de căpitan chiar în timpul Cupei Mondiale
Jaqueline Cristian, șansa a doua într-un duel cu o jucătoare de 18 ani: 5 lucruri de urmărit în prima zi la Wimbledon
Jaqueline Cristian, șansa a doua într-un duel cu o jucătoare de 18 ani: 5 lucruri de urmărit în prima zi la Wimbledon
Rareș Ilie, deturnat din drumul spre Rapid: "Contract până în 2029"
Rareș Ilie, deturnat din drumul spre Rapid: "Contract până în 2029"
Înlocuitor pentru Jovo Lukic: U Cluj, gata să îl vândă pe golgheterul Superligii
Înlocuitor pentru Jovo Lukic: U Cluj, gata să îl vândă pe golgheterul Superligii
Alte subiecte de interes
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
"Unde sunt? Sângerez!". Gimnasta care a scris istorie la JO, după ce a suferit o accidentare teribilă în startul concursului
"Unde sunt? Sângerez!". Gimnasta care a scris istorie la JO, după ce a suferit o accidentare teribilă în startul concursului
Noua perlă a galacticilor, criticată dur de fani după eliminarea Braziliei de la Copa America: "Pentru numele lui Dumnezeu, taci!"
Noua perlă a galacticilor, criticată dur de fani după eliminarea Braziliei de la Copa America: "Pentru numele lui Dumnezeu, taci!"
Cum arată ierarhia pe medalii după primele 4 zile de la Jocurile Olimpice de la Paris: Asia domină Top 5!
Cum arată ierarhia pe medalii după primele 4 zile de la Jocurile Olimpice de la Paris: Asia domină Top 5!
România a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
România a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
CITESTE SI
Mesajul lui Traian Băsescu despre blocajul privind nominalizarea premierului: „Mai vedem la toamnă!”

stirileprotv Mesajul lui Traian Băsescu despre blocajul privind nominalizarea premierului: „Mai vedem la toamnă!”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!