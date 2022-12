Ronaldo a avut și o ocazie mare de a marca în minutul 30, când a scăpat singur cu portarul Seung-Gyu Kim, însă șutul său a fost respins în corner de goalkeeper.

La mai puțin de trei minute după ratarea lui Ronaldo, fanii sud-coreeni au vrut să îl înfurie pe starul portughez și au început să scandeze numele marelui rival al lui CR7, Lionel Messi.

"Messi, Messi, Messi", s-a auzit din tribunele Education City Stadium, în minutul 33 al meciului Coreea de Sud - Portugalia.

The fans of South Korea are shouting Messi's name during the match against Portugal ????pic.twitter.com/SvVL3oho8W