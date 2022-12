Universitatea Qatar, din Doha, locul unde echipa Argentinei a locuit pe timpul Cupei Mondiale 2022, a anunţat marţi că va transforma în muzeu camera în care a fost cazat Lionel Messi, informează RMC Sport.

În următoarea perioadă, camera B201, din complexul în care a locuit echipa Argentinei, se va transforma într-un mini muzeu dedicat celui care a ocupat-o pe perioada Cupei Mondiale – starul Lionel Messi.

Pe uşa camerei a fost pus un blazon în culorile Argentinei şi o plăcuţă inscripţionată „L. Messi”.

Dotările camerei, respectiv două paturi de o persoană, un birou, fotolii, un televizor cu ecran plat şi o canapea, vor fi păstrate, însă conducerea Universităţii Qatar încearcă să obţină şi câteva suveniruri ale fotbalistului argentinian din perioada pe care Messi şi coechipierii săi au petrecut-o în Qatar.

Nu a fost încă anunţată o dată oficială de deschidere.

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!

The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX