Ce se întâmplă cu Gareth Southgate după eliminarea Angliei de la Campionatul Mondial

Anglia ar fi putut restabili egalitatea pe final, după ce a beneficiat de a doua lovitură de la 11 metri a meciului, însă Harry Kane nu a putut să-l învingă pe Hugo Lloris și pentru a doua oară, ratând un penalty decisiv, astfel.

Jurnalistul sportiv, Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media despre viitorul incert al lui Gareth Southgate. Italianul a specificat faptul că selecționerul se va întâlni cu federația în următoarele zile să discute despre poziția sa în cadrul naționalei.

The position of Gareth #Southgate on #England National Team bench is in doubt. Expected a meeting between him and FA in the next days to discuss his future. #transfers ????????????????????????????