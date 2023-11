„Ar trebui să fie mândri că îl au! Va călca pe urmele lui Messi și Ronaldo!” Emiliano Martinez, elogii pentru Kylian Mbappe 

Portarul naționalei Argentinei a fost premiat pentru prestațiile prin care a adus titlul mondial. Emiliano Martinez a intervenit decisiv în finala cu Franța la ultimul atac, prin Kolo Muani, în prelungirile partidei, iar apoi a făcut spectacol și la loviturile de departajare.

După meci, goalkeeper-ul lui Aston Villa a fost surprins râzând de Kylian Mbappe și coechipierii săi, în ciuda faptului că atacantul francez reușise un hat-trick în finală. Martinez a fost dur criticat pentru gesturile sale, însă și-a arătat respectul față de campionul mondial din 2018 cu fiecare ocazie ulterior.

Emiliano Martinez a acordat un interviu pentru L'Equipe, revista care organizează gala Balonul de Aur, cu ocazia câștigării Trofeului Yachine. Portarul a fost întrebat și despre Kylian Mbappe, la adresa căruia a avut doar cuvinte de laudă.

„Nu degeaba este considerat ca fiind unul dintre cei mai buni din lume. Îl respect mult atât ca jucător cât și ca persoană. Kylian este un exemplu de urmat, e fenomenal. Să câștigi Campionatul Mondial, să joci în finala din următorul turneu și să înscrii un hat-trick... francezii ar trebui să fie mândri să aibă un astfel de jucător.

Când Leo și Cristiano Ronaldo se vor retrage, Kylian va urma calea lor. Va câștiga multe Baloane de Aur”, a declarat Emiliano Martinez în interviul acordat pentru L'Equipe.

« Kylian Mbappé will win a lot of Ballon d'Or » @emimartinezz1, our 2023 Yachine Trophy explains why Mbappé is one of the strongest forward he faced. #ballondor pic.twitter.com/FTmt6fkQTt