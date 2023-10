Un fan a intrat pe teren, l-a îmbrățișat pe Kylian Mbappe și a fugit imediat!

Kylian Mbappe a fost titular în PSG - AC Milan, meci care a contat în a treia etapă a grupelor UEFA Champions League. Cele două cluburi s-au înfruntat pe „Parc des Princes”.

În minutul 23 al meciului, un fan a intrat pe teren pentru a-l îmbrățișa pe Kylian Mbappe. Centralul partidei, Vinicic, a oprit jocul în desfășurare pe „Parc des Princes”, pentru intervenția stewarzilor.

The pitch invader got his hug from Kylian Mbappe and dipped ???? pic.twitter.com/SNWSMMPYYB