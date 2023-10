Starul francez a încheiat pe locul trei în clasamentul celui mai râvnit trofeu individual din fotbal, după Leo Messi și Erling Haaland, iar după gală a fost întrebat direct de jurnaliștii spanioli dacă are de gând să se transfere la Real Madrid.

În vară s-a dezbătut intens posibilitatea ca Mbappe să plece de la PSG, după ce a intrat în ultimul an de contract. În cele din urmă, atacantul a rămas la Paris pentru a-și duce contractul la bun sfârșit.

Jurnaliștii spanioli de la El Chiringuito l-au întreat direct pe Mbappe dacă se va transfera la Real Madrid anul viitor. Nu s-au ales cu un răspuns, ci doar cu un zâmbet grăitor din partea fostului campion mondial.

La fel ca și în sezoanele precedente, Kylian Mbappe este unul dintre cei mai eficienți jucători de la PSG, cu 12 goluri marcate în 12 partide, în toate competițiile.

????️ “Are you coming to Real Madrid next year Kylian?"

Mbappé's smile in response to this question. ????

(???? @elchiringuitotv) pic.twitter.com/1Zfen7mykP