Atacantul francez a demonstrat încă o dată de ce este în stare, marcând golul care a adus-o pe PSG în avantaj în fața lui Milan în confruntarea de miercuri seara din Liga Campionilor de pe „Parc des Princes”.

Cu acest gol, superstarul lui PSG a urcat un loc în ierarhia marcatorilor din UCL, alăturându-se legendarului Alessandro Del Piero, pe locul 17, cu 42 de goluri.

Mbappe mai are doar șase goluri de marcat pentru a intra în top zece, iar la doar 24 de ani, oamenii din fotbal se așteaptă să realizeze acest lucru cât de curând.

Jucătorul de la PSG a marcat sau a oferit pase decisive pentru nouă goluri în ultimele șase meciuri din faza grupelor, demonstrând de ce este deja considerat unul dintre marii jucători.

Mbappe a strâns zece meciuri în tricoul lui PSG în acest sezon, în toate competițiile, reușind să marcheze nouă goluriși și să ofere o pasă decisivă.

