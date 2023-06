PSG a bătut palma cu un superstar și dă prima lovitură a verii pe piața transferurilor!

După ce la formația bavareză a venit tehnicianul Thomas Tuchel (înlocuitorul lui Julian Naglesmann), viitorul fotbalistului francez la echipă nu mai este atât de sigur. Conducerea echipei l-ar fi împins pe Hernandez să ia o decizie: ori să prelungească înțelegerea cu Bayern, ori să plece.

Lucas Hernandez, campion mondial cu Franța în 2018, nu a luat încă o decizie în acest sens.

Despărțirea dintre fundașul central și club este foarte posibilă, întrucât el nu a jucat decât șapte meciuri în sezonul trecut de Bundesliga.

Paris Saint-Germain have sealed verbal agreement on personal terms with Lucas Hernandez. Club hopes to advance in talks with Bayern next week. ???????? #PSG

He's no longer untouchable with new Bayern board as the situation is very clear: extend the contract or leave now. pic.twitter.com/KwzG4vRprl