Lucescu si Hagi, impreuna la Fenerbahce? Turcii isi pregatesc revenirea in top si ii vor pe cei doi romani

Razvan Lucescu si Ianis Hagi sunt doriti de cel mai iubit club din Turcia.

Fenerbahce nu a mai castigat titlul in Turcia din 2014, nu a mai luat Cupa Turciei din 2013, iar ultima participare in grupele Champions League a avut loc in sezonul 2008-2009, cand a terminat pe locul al patrulea, in timp ce ultima performanta notabila in Europa League a avut loc in editia 2012-2013, cand echipa a ajuns pana in semifinalele competitiei. Pus in fata nereusitelor din ultimele sezoane (locurile 2, 2, 3, 2, 6), dar si a faptului ca echipa se gasea inaintea pauzei provocate de Covid-19 abia pe pozitia a saptea in Super Lig, la 13 de puncte de liderul Trabzonspor, dupa ce in ianuarie ajunsese pe ultimul loc in campionat, presedintele Ali Koci vrea sa gaseasca o solutie, daca se poate, si calitativa, si ieftina, pentru iesirea dintr-o criza care se prelungeste.

Oficialul turc are insa o misiune dificila, pentru ca clubul a avut de suferit din punct de vedere financiar in ultimii ani, fiind din acest punct de vedere surclasat de rivalele Galatasaray, Besiktas si Istanbul BB, din cauza ca a investit bani multi in niste jucatori si antrenori scumpi, care nu au dat randamentul dorit. Fener are vacante posturile de director tehnic si de manager, iar conducerea vrea sa faca curatenie rapid in lot. Jurnalistii de la Sabah au scris saptamana trecuta ca pe lista scurta a lui Koci pentru a prelua echipa se afla si Razvan Lucescu, romanul care antreneaza acum pe Al Hilal. El este considerat o solutie excelenta, dupa ce castigat titlul in Grecia cu PAOK, in conditii extrem de ostile, si Liga Campionilor Asiei cu echipa din Arabia Saudita. Pentru postul de manager sportiv este luat in calcul si Mircea Lucescu, care a mai lucrat ca antrenor in Turcia, la Galatasaray si Besiktas, dar si la echipa nationala.

De asemenea, conducatorii vor sa reformeze si sa intinereasca lotul, printre jucatorii vizati de restructurare urmand sa se gaseasca veteranii Emre Belozoglu (39 ani), Nabil Dirar (34 ani), Mevlut Erdinci (33 ani), Max Kruse (32 ani), Luiz Gustavo (32 ani), Mehmet Ekici (30 ani), Harun Tekin (30 ani) si Simon Falette (28 ani), dar si jucatori mai tineri, care au dezamagit in ultimul sezon. Pe lista scurta de transferuri, pelnaga 2-3 jucatori cu experinta, se gaseste si Ianis Hagi (21 ani), jucatorul lui Genk, imprumutat la Rangers. Turcii ar fi dispusi sa plateasca 5-6 milioane de euro pentru a da o dubla lovitura: sa il „fure” pe fiul legendei lui Galatasaray, dandu-i astfel o lovitura rivalei, dar si sa aduca un jucator valoros, obisnuit cu atmosfera si mentalitatea balcanica, care costa jumatate din pretul altui jucator din Europa de aceeasi valoare. Ali Koci crede ca perioada slaba a lui Fenerbahce se aseamana cu cea prin care a trecut Galatasaray inainte de venirea lui Gica Hagi, cand „Cimbom” a facut saltul calitativ de la o echipa buna pe plan national la o forta a Europei, cu participari in fiecare an in grupele Champions League, castigarea Cupei UEFA si a Supercupei Europei.

Dupa Ianis, pe lista lui Fenerbahce s-ar mai afla si alti jucatori romani, precum George Puscas (24 ani, Reading), Ionut Nedelcearu (23 ani, FC Ufa), Alexandru Cicaldau (22 ani / CS „U” Craiova) si Dennis Man (21 ani / FCSB). De asemenea, din Europa de Est, „galben-albastii” ii mai urmaresc pe Martin Minchev (Bulgaria / 18 ani / Cherno More Varna), Valentin Antov (Bulgaria / 19 ani / TSKA Sofia), Luka Adzici (Serbia / 21 ani / Anderlecht, imprumutat la FC Emmen), Lirim Kastrati (Kosovo / 21 ani / Lokomotiva Zagreb), Adam Hlozek (Cehia / 17 ani / Sparta Praga) si Lukas Haraslin (Slovacia / 23 ani / Lechia Gdansk, imprumutat la Sassuolo), dar si cativa turci talentati - Mert Muldur (21 ani / Sassuolo), Halil Dervisoglu (20 ani / Brentford), Dogan Erdogan (23 ani / Trabzonspor), Fatih Aksoy (22 ani / Sivasspor) si Ege Ozkayimoglu (18 ani / Goztepe).