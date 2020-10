Lucescu, ALL IN! Dimineata a plecat din tara, dupa cateva ore s-a dus la meciul Romaniei cu Ucraina!

Mircea Lucescu a avut cateva zile libere, pe care si le-a petrecut la Bucuresti.

Antrenorul de 75 de ani a zburat azi spre Kiev pentru a relua antrenamentele cu Dinamo. In aceasta seara s-a dus la meci! A fost impreuna cu patronul Surkis sa vada partida nationalelor de tineret ale Romaniei si Ucrainei. Camerele l-au surprins in tribuna discutand cu seful sau si cu secundul Caras.



Lucescu are si un jucator in nationala de tineret a Romaniei. Dinamo Kiev l-a imprumutat de la Brighton pe Tudor Baluta, care a fost insa rezerva in echipa lui Mutu.

