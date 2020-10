Lucescu i-a ales pe cei mai buni dintre cei mai buni! Antrenorul lui Kiev si-a ales cel mai bun '11' al jucatorilor pe care i-a pregatit! Un singur roman a prins echipa

Mircea Lucescu (75 ani) a fost provocat sa aleaga cei mai buni jucatori pe care a avut ocazia sa ii antreneze.

Italienii de la Tuttosport l-au provocat pe Mircea Lucescu sa aleaga cel mai bun '11' al jucatorilor pe care i-a antrenat, plus doua rzerve. Singurul roman care a intrat in echipa lui 'Il Luce' a fost Gica Hagi.

"Pagliuca in poarta. Aparare de patru cu Zanetti, Bergomi, Rakitki, care e acum la Zenit si pe stanga Mikolenko al meu, de la Kiev. Doi in fata apararii, Pirlo si Fernandinho, cu Simeone ca varianta de rezerva. Apoi, Hagi sau Douglas Costa, Roberto Baggio si Willian in spatele lui Ronaldo. Fenomenul", a spus Lucescu pentru Tuttosport.

Cel mai bun '11' al lui Mircea Lucescu: Pagliuca - Zanetti, Bergomi, Rakitki, Mikolenko - Pirlo, Fernandinho (Simeone) - Hagi (Douglas Costa), Baggio, Willian - Ronaldo