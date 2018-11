Lovitura de teatru! Nimeni nu mai credea aceasta varianta posibila! Ce se intampla cu Karius

Desi Besiktas trece printr-o perioada groaznica, Loris Karius este foarte apreciat la clubul din Turcia.

Portarul care a gafat decisiv in finala UEFA Champions League, Loris Karius, a fost cedat in vara trecuta de catre Liverpool la Besiktas sub forma de imprumut pentru 2 ani, clubul turc avand si clauza pentru a-l cumpara definitiv. Karius a devenit titular in poarta echipei, insa a reusit doar intr-un singur meci din 8 sa scape fara gol primit iar evolutiile sale au fost criticate de presa din Turcia.

Cu toate astea, cei de la Besiktas vor sa rezolve de acum cumpararea definitiva a lui Karius! Presedintele clubului, Fikret Orman, a dezmintit categoric informatia ca Besiktas ar dori sa-l trimita inapoi la Liverpool pe Karius.



"Karius este un portar excelent, cu voia lui Dumnezeu il vom cumpara definitiv. Acele povesti sunt niste prostii. Oferiti-i timp lui Karius, doar atat va spun. Are mult de munca, insa are nevoie de timp" a declarat Orman.

Besiktas este doar pe locul 7 in Turcia, cu 18 puncte dupa 7 etape. In ultima etapa, Besiktas a pierdut pe propriul teren cu Sivasspor, 1-2.