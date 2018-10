Din rau in mai rau! Karius a comis-o din nou: Ce a putut sa faca fostul portar de la Liverpool

Lucrurile incep sa stea din ce in ce mai rau pentru Loris Karius.

Fostul portar al celor de la Liverpool a facut o noua greseala uriasa in meciul de Europa League dintre Besiktas si Malmo.

Mijlocasul dreapta al celor de la Malmo a trimis un balon pe diagonala, iar Karius, in loc sa se indrepte spre coltul vizat de minge, a incercat sa o prinda din zbor. Balonul l-a depasit si a intrat in poarta. Ar fi trebuit sa fie o situatie cu care sa se descurce usor.

Karius at it AGAIN! ???? pic.twitter.com/aRZsJrYQby