L-au TROLLAT pe Zlatan, dar au regretat amarnic! Ibrahimovic s-a razbunat CRUNT pe americanii care au incercat sa-l ironizeze! VIDEO

Zlatan Ibrahimovic a ajuns la 22 de goluri marcate in 26 de partide jucate in SUA.

Americanii nu stiu cum sa-l mai opreasca pe Zalatan! Cei de la Minnesota United au incercat o mica ironie la adresa "Leului" Zlatan, insa totul s-a intors impotriva lor.

Inaintea partidei, fiecare jucator a fost anuntat la statie, cu poza acompaniata pe tabela. In cazul lui Zlatan a aparut insa "Image not found", spre amuzamentul spectatorilor gazda.

Ei n-au ras insa prea mult, deoarece Zlatan a deschis scorul in minutul 30, iar LA Galaxy s-a impus cu 3-1.

Zlatan a dat si o declaratie caracteristica la finalul meciului. "Au venit pentru mine, pentru noi, nu pentru ei. I-am facut sa se bucure si cred ca sunt fericiti. E o amintire placuta pentru ei, deoarfece e ultimul meci pe acest stadion. Am venit, am castigatm am plecat, cu amintirea asta o sa ramana", a spus Zlatan despre adversarii sai din Minnesota.