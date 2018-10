VIDEO | Gest superb al lui Zlatan! Pustii thailandezi salvati din pestera s-au antrenat alaturi de Ibra la LA Galaxy

Starul suedez i-a invitat pe copiii cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani sa se antreneze alaturi de el. Pustii au participat la un antrenament al celor de la LA Galaxy unde au exersat loviturile de la 11 metri.

Copiii thailandezi, componenti ai echipei de fotbal "Mistretii salbatici" au ramas blocati intr-o pestera de pe 23 iunie pana pe 10 iulie cand au fost salvati. Dupa ce au iesit din pestera, pustii au stat cateva zile in spital apoi s-au recules intr-un templu budist.

They were rescued from a cave in Thailand this summer. This week, the Wild Boars scrimmaged the #LAGalaxy.@ibra_official was on their team, tho ???? pic.twitter.com/OWEbfLLWjG