Declaratia cu care Sumudica ii va innebuni pe turci: "Nu am vrut sa plec!" Antrenorul roman a refuzat SUPER-OFERTE pentru a ramane la Gaziantep 

Marius Sumudica a fost ofertat de mai multe cluburi din Arabia Saudita chiar inainte de inceputul noului sezon din Turcia.

Antrenorul roman a primit mai multe oferte prin care putea pleca de la Gaziantep daca voia, dupa cum a declarat chiar el. Sumudica a refuzat sume mai mari de bani decat primeste de la turci pentru a ramane la clubul cu care a incheiat sezonul trecut pe locul 8, in primul an de la promovare.

"Formez o familie cu jucatorii de la Gaziantep, nu as putea sa ii las asa. Am primit oferte, e adevarat, mi s-a propus o suma mult mai mare decat cea pe care o castig aici, insa nu am vrut sa plec.

Ii respect foarte mult pe cei de aici, cei din club, jucatorii. Daca as vrea sa plec, as putea sa o fac fara sa platesc vreun ban, am o clauza speciala in contract pe care o pot folosi. Insa, banii nu sunt pe primul loc pentru mine. Am vorbit cu oficialii clubului, le-am promis ca imi duc contractul la capat", a spus Marius Sumudica pentru Hurriyet.