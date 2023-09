Antrenor, caut echipă! Oferte pentru fostul selecționer Bratu după ce și-a dat demisia: „Nu spun nu României”

Fostul selecționer al naționalei de tineret a României a început sezonul în Cipru cum nu se putea mai slab, iar înfrângerea din ultima etapă cu Ethnikos Achnas, 0-3 sâmbătă, a fost decisivă. Florin Bratu a anunțat după meci că și-a înaintat demisia, care i-a fost acceptată de conducere.

Florin Bratu a explicat ce nu a mers în Cipru

După ce a vorbit în presa din Cipru, Florin Bratu a oferit o explicație și în România pentru situația care a dus la demiterea sa.

„Am avut într-adevăr și un program greu, dar nu am reușit să câștig nici un meci din cele 5. M-am gândit să fac ceva pentru a fi, sper, mai bine pentru echipă. Am avut program foarte greu. Am început cu Pafos, Omonia, Apollon și Anorthosis. Destul de greu!

Eu cu o echipă nouă, 17 jucători noi la echipă, a fost foarte greu să încheg o echipă și să am și rezultate într-o lună și jumătate.

Dar nu vreau să găsesc scuze. Așa este viața antrenorilor, depind de rezultate. Am învățat foarte multe lucruri în cele 7 luni petrecute aici pe care le voi pune în practică în următoarea mea experiență”, a declarat Florin Bratu conform iamsport.ro.

Florin Bratu, dispus să antreneze în Superligă: „Nu aș spune nu!”

Fostul selecționer a recunoscut că a primit deja oferte, însă preferă să mai aștepte, arătându-se dispus să antreneze și în România, în cazul în care propunerea va fi pe placul său.

„Voi ajunge săptămâna viitoare în țară și, de ce nu, vreau să găsesc altceva. Nu îmi place să stau foarte mult departe de teren, vreau să-mi găsesc ceva de lucru.

Deja a început să fie un pic de interes și aștept în continuare. Vedem ce se întâmplă în următoarele săptămâni.

(n.r. Vă tentează să reveniți în fotbalul românesc sau doriți tot un contract în străinătate?) Orice, cred eu că va fi bine pentru mine. Nu spun nu unui angajament în România. Acolo am crescut și ca jucător și ca antrenor așa că nu aș spune nu unei noi provocări acasă”, a adăugat fostul selecționer.