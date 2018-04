SOC | Mayweather si-a anuntat revenirea si intra IN CUSCA cu McGregor! Veste de ULTIMA ORA: "Negociez cu UFC pentru un MEGA-FIGHT!"

Floyd Mayweather si-a anuntat revenirea.

Pugilistul american s-a retras in vara trecuta, insa afirma ca este pregatit sa revina. Mayweather spune ca va reveni doar in octagon, in cusca de MMA, pentru a lupta in revansa cu McGregor.

Floyd Mayweather a recunoscut ca se afla in negocieri avansate cu Dana White, presedintele UFC, pentru a semna un contract urias.



"M-am retras, a fost grozav, dar asa cum stie toata lumea se poate reveni dupa o retragere. Este posibil sa revin? Da, dar daca o fac, trebuie sa fie in octagon. Daca eu si echipa mea ajungem la un acord cu Dana White si UFC pentru un mega-fight, un mega-show, una dintre lupte poate fi impotriva lui McGregor. Nu stim deocamdata", a declarat Floyd Mayweather.