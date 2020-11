Cristian "Hammer" Ciocan, infrangere la puncte contra campionului olimpic de la Rio! Adversarul sau era mai inalt cu 12cm

Gala in care boxeaza Mike Tyson si Roy Jones Jr. incepe duminica la ora 04:00 si este in DIRECT pe PRO TV, iar partida dintre cei doi va incepe de la ora 06:00.

Boxerul german nascut in Galati, Cristian Ciocan, a pierdut partida de la categoria grea impotriva francezului Tony Yoka. Meciul dintre cel poreclit "Hammer" si Yoka a avut zece reprize, iar decizia arbitrilor a fost unanima (100-89) pentru campionul olimpic de la Rio de Janeiro.

Gala de box a avut loc in Franta, la Nantes. In ciuda faptului ca are 28 de ani, pentru Yoka este abia a noua sa victorie la profesionisti. In ultimele sale opt meciuri, el si-a facut de sapte ori adversarii knockout. Sportivul francez masoara nu mai putin de 2,01m, cu 12 cm mai mult decat "Hammer" care are 1,89m.

In ciuda faptului ca a pierdut, Cristian Ciocan are un parcurs impresionant in cariera de boxer profesionist, avand nu mai putin de 25 de victorii (15 prin KO) si 7 infrangeri. Ultima oara cand Ciocan a boxat a fost acum un an, impotriva lui Saul Farah (37 de ani), pe care l-a facut Knockout.