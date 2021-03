FABULOS! La doar 22 de ani, Kylie Jenner are o avere mai mare decat Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweather sau LeBron James! Cum este posibil

Potrivit Forbes, Kylie Jenner este cea mai bine platita celebritate din lume.

Ea a castigat in 2020 nu mai putin de 590 de milioane de dolari, depasindu-l categoric la acest capitol pe Kanye West, care a facut 'doar' 170 de milioane in anul in care s-a declansat pandemia de coronavirus.

Astfel, la varsta de doar 22 de ani, Jenner a ajuns la o avere totala de 900 de milioane de dolari, mai mult decat Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweather sau LeBron James.

Ea a reusit sa aduna aceasta suma absolut halucinanta din afacerea cu cosmetice pe care o detine, Kylie Cosmetics, care a vandut in primii ani produse de aproximativ 630 milioane de dolari.

Mai mult, in noiembrie 2019, Jenner a vandut o parte importanta de actiuni catre Coty Inc. pentru 600 de milioane de euro, fapt ce a facut ca afacerea sa fie evaluata la 1.2 miliarde de dolari, potrivit mensxp.com.

De asemenea, Jenner a castigat bani destul de buni din participarea la reality show-ul 'Keeping Up Wih The Kardashians', in care a debutat pe cand avea numai 9 ani.

Potrivit presei din Statele Unite, ea ar fi castigat 30 milioane de dolari pentru fiecare sezon al show-ului.