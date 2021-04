Mayweather e de nerecunoscut! Cum arata fostul campion mondial dupa cea mai recenta schimbare de look 

Floyd Mayweather si-a schimbat look-ul cu care ne-a obisnuit mai bine de 20 de ani.

Mayweather este considerat unul dintre cei mai buni pugilisti din istorie. Americanul a reusit performanta de a fi campion la 5 categorii si a adunat 15 titluri mondiale.

Ultimul meci oficial in care l-am vazut pe Mayweather boxand a fost in 2017, cand l-a facut knockout pe Conor McGregor in runda a 10-a, si si-a incheiat cariera cu 50 de victorii si 0 infrangeri, doborand recoldul lui Rocky Marciano de 49 de victorii si 0 infrangeri.

Pana la meciul cu Youtuber-ul Logan Paul, evenimentul initial din februarie fiind amanat, Meyweather si-a surprins fanii cu un nou look.

In cei 21 de ani cat a fost boxer profesionist, Floyd a preferat sa aiba parul ras. Abia in ultimul deceniu de activitate si-a completat stilul, lasandu-si cioc.

Acum, Mayweather e complet schimbat. Boxerul si-a lasat parul negru si cret sa creasca, la care a mai adaugat si o barba, uimindu-si fanii de pe Instagram.