Se poate și invers! Un club din Premier League vrea un jucător din Arabia Saudită

Anglia a pierdut fotbaliști semnificativi în ultima fereastră de transferuri. Ruben Neves de la Wolverhampton, Fabinho de la Liverpool, N'Golo Kante de la Chelsea sau Riyad Magrez de la Manchester City au ales calea Golfului și au devenit adversari ai Al Nassr-ului lui Ronaldo.

Sub comanda antrenorului grec, Ange Postecoglou, Tottenham are cel mai bun început de campionat din ultimul deceniu. Formația din nordul Londrei este lider în Premier League, în pofida hegemoniei lui Manchester City și Liverpool din ultimii ani.

Tottenham Hotspur sit on top of the Premier League in every age group so far this season

