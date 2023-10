Surpriză uriașă! Ce plan pun la cale arabii să-l aducă pe Lionel Messi în campionatul saudit

Starul argentinian a refuzat o superofertă de la Al Hilal după ce s-a aflat că nu-și va mai prelungi contractul cu Paris Saint-Germain, încheiat la finele stagiunii trecute.

Campionul mondial a ales-o în vară pe Inter Miami în MLS, dar arabii nu se dau bătuți și vor cu orice preț să reunească duelul Lionel Messi - Cristiano Ronaldo în primul eșalon al Arabiei Saudite.

Potrivit jurnalistului sportiv Rudy Galetti, arabii vor să-l aducă pe Lionel Messi sub formă de împrumut în iarnă, după ce campionatul american se încheie și intră în pauza dintre sezoane.

Galetti a mai scris pe rețelele social media că împrumutul va viza doar perioada în care campionatul american e pus pe hold, iar Messi ar urma să se întoarcă la Inter la începutul sezonului.

???????? EXCL | #SAFF and the PIF are exploring the opportunity to bring #Messi in ???????? - on loan - between the end of #MLS 2023 and the start of next season (winter period).

???? Internal evaluations still ongoing: developments are expected soon. ????⚽️ #Transfers #InterMiami pic.twitter.com/IK9nF0nPi0