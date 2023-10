„N-am fost convins să semnez cu ei!” Romelu Lukaku a dezvăluit de ce a refuzat oferta uriașă din Arabia Saudită 

Atacantul belgian nu a continuat la Inter Milano, însă nu a rămas nici la Chelsea. În această vară, Lukaku a fost ofertat atât de cluburi din Europa cât și din Arabia Saudită, dar varianta finală aleasă de el a fost AS Roma, echipa pregătită de Jose Mourinho, care a plătit 5.8 milioane de euro către Chelsea pentru a-l împrumuta.

Jucătorul a semnat un contract valabil până în iunie 2024 și pare că alături de antrenorul portughez și-a regăsit forma care l-a consacrat. Lukaku a vorbit despre ofertele primite în această vară, într-un interviu acordat recent.

În interviul acordat, Romelu Lukaku a confirmat că a primit o ofertă de la Al-Hilal, echipă cu care au semnat în această vară Neymar, Bono, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves și Aleksandar Mitrovic. Atacantul belgian a dezvăluit și motivul pentru care a refuzat propunerea primită.

„Sunt mândru de interesul lui Al Hilal, însă după discuțiile inițiale nu am fost convins să semnez cu ei. Al Hilal este cel mai mare club din Estul Mijlociu, Liga Saudită va deveni una dintre cele mai puternice din lume, însă nu am fost pregătit să părăsesc Europa”, a declarat Lukaku conform lui Fabrizio Romano.

