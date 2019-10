Cech nu a stat prea mult timp departe! Fostul portar al lui Arsenal si Chelsea a schimbat sportul si va debuta saptamana viitoare la noua echipa

Petr Cech nu a stat prea mult timp departe de sport.

Cech s-a retras din fotbal sezonul trecut, dar dupa un an de pauza a decis ca e momentul sa revina in lumea sportiva. Cech, ajuns la 37 de ani, a semnat un contract cu Guildford Phoenix si va juca in liga a patra engleza de hochei.

Cech nu isi va schimba insa postul. Va fi portar si la hochei si este asteptat sa debuteze saptamana viitoare.

"Sper sa pot ajuta echipa sa isi indeplineasca obiectivele din acest sezon. Va fi o placere pentru mine. Mi-a placut sa joc hochei si sa urmaresc acest sport de cand eram copil. După 20 de ani de fotbal profesionist mi s-a oferit aceasta ocazie si am acceptat imediat", a declarat Petr Cech.