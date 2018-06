Prima oferta de MILIOANE primita de Zidane dupa ce si-a anuntat plecarea de la Real! Ce club miliardar il vrea

Zinedine zidane a luat prin surprindere pe toata lumea cu decizia lui de a parasi Madridul.

Conform The Sun, Zidane are deja o propunere de la unul dintre gigantii Europei. Chelsea l-a pus pe primul loc in lista de prioritati inaintea noului sezon. Englezii au negociat si cu Sarri, fost la Napoli, dar inca n-au luat nicio decizie definitiva in privinta viitorului antrenor. Chelsea n-a reusit nici sa-i rezilieze contractul lui Conte pana in acest moment.



In cazul in care Zidane va refuza oferta, Chelsea se gandeste si la Laurent Blanc pentru a-l inlocui pe Conte.