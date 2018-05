Adevaratul motiv pentru plecarea lui Zidane de la Real?! Anuntul BOMBA facut de selectionerul Frantei: "Este logic ca asa se va intampla!"

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

La doar 5 zile de la castigarea UEFA Champions League, Zinedine Zidane si Florentino Perez au anuntat intr-o conferinta de presa exploziva ca antrenorul francez nu va mai continua pe banca Realului. Dupa 2 ani si jumatate, perioada in care a castigat 9 trofee, Zidane a decis sa plece motivand ca echipa are nevoie de o schimbare.

In ceea ce priveste viitorul lui Zidane, au aparut multe speculatii despre urmatorul sau pas. Iar cel mai des mentionat: Zidane ar urma sa preia functia de selectioner al Frantei! Chiar daca Didier Deschamps mai are contract pana in 2020 cu Federatia Franceza, actualul selectioner considera ca venirea lui Zidane la nationala e inevitabila!

"Nu am eu cheile echipei nationale a Frantei sa i le dau. La un moment dat va fi selectionerul Frantei. Pare logic si se va intampla atunci cand se va intampla" a spus Deschamps cand a fost intrebat despre plecarea lui Zidane de la Real.